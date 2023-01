LPI-NDH: Mit E-Bike zweifach erwischt

Bad Langensalza (ots) - In den letzten Tagen brachen unbekannte Täter gleich zweimal in die Räumlichkeiten des Sportvereins in Ballhausen ein. Am Freitag wurde der erste Einbruch gemeldet und durch die Polizei aufgenommen. Unbekannte hatten ein Fenster des Sportlerheims gewaltsam aufgebrochen und zunächst Getränke aus einem Abstellraum entwendet. Nur einen Tag später rückte die Polizei wieder an. In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde erneut eine Scheibe ...

mehr