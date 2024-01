Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei bittet um Hinweise nach versuchtem Straßenraub

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Mann, der am Abend des 19.09.2023 in der Bonner Südstadt versucht haben soll, einen 52-Jährigen zu berauben.

Zur Tatzeit gegen 20:25 Uhr ging der Geschädigte vom Gleisbereich des Bonner Hauptbahnhofs in die Quantiusstraße und von dort weiter in Richtung Poppelsdorfer Allee. Er bemerkte, dass ihm der männliche Tatverdächtige, der ihm bereits zuvor im Zug aufgefallen war, folgte. Kurz vor der Fußgängerunterführung in Richtung Kaiserplatz versuchte der Mann plötzlich, ihm von hinten eine Einkaufstüte mit einem hochwertigen Apple-Kopfhörer zu entreißen. Der 52-Jährige hielt die Tasche fest und rief nach Hilfe, weshalb der unbekannte Tatverdächtige schließlich von ihm abließ und in Richtung Poppelsdorfer Allee davonlief.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/123786 abrufbar. Der Tatverdächtige wird ergänzend als etwas 20-25 Jahre alt, ca. 1,80-1,85 m groß und akzentfrei Deutsch sprechend beschrieben.

Wer Angaben zur Identität des Mannes oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell