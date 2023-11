POL-MI: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Polizei Minden-Lübbecke

Zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Bückeburger Straße ist es am Dienstagnachmittag in Petershagen-Lahde gekommen. Dabei erlitt eine Autofahrerin leichte Verletzungen.

Eine 18-Jährige aus Petershagen war den Erkenntnissen nach mit ihrem Renault gegen 15 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Bei dem Versuch, die Kreuzung geradeaus zu überqueren, kam es zum Zusammenstoß mit einem aus ihrer Sicht von rechts kommenden Volvo. Hinter dessen Steuer saß ein 34-jähriger Mann aus Petershagen, der zu diesem Zeitpunkt die Vorfahrtsstraße in Richtung Bierderloh befuhr.

Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls rollte der Renault weiter in den Gegenverkehr der gegenüberliegenden Bückeburger Straße. In der Folge prallte der Wagen in einen dort verkehrsbedingt wartenden Citroen, bevor er in einem Gartenzaun zum Stehen kam.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die verletzte Fahrerin und brachte sie in das Johannes Wesling Klinikum nach Minden. Aus dem konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der 49-jährige Citroen-Fahrer, ebenfalls aus Petershagen, sowie der Volvo-Fahrer blieben unverletzt.

Während zwei der beteiligten Fahrzeuge fahrbereit bleiben, wurde der Renault erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

