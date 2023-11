POL-MI: Auto landet nach Unfall auf dem Dach

Minden (ots) - Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen unerlaubt Zutritt in ein aktuell nicht bewohntes Bauernhaus an der Stemmer Landstraße verschafft. Dabei entwendeten sie aus dem Gebäude diverse Gegenstände aus Metall. Ersten Angaben nach dürfte sich die Tat in der Zeit vom 13. bis 23. November ereignet haben. Dazu verschafften sich die Einbrecher zunächst gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses und ...

