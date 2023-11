Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Minden (ots)

Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen unerlaubt Zutritt in ein aktuell nicht bewohntes Bauernhaus an der Stemmer Landstraße verschafft. Dabei entwendeten sie aus dem Gebäude diverse Gegenstände aus Metall.

Ersten Angaben nach dürfte sich die Tat in der Zeit vom 13. bis 23. November ereignet haben. Dazu verschafften sich die Einbrecher zunächst gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses und durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Bei ihrer Beute hatten sie es offensichtlich auf Metallobjekte wie Armaturen abgesehen. Bei deren Demontage richteten die Diebe zudem einen nicht geringen Sachschaden an. Dieser dürfte sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen mindestens auf eine höhere vierstellige Summe belaufen.

Möglicherwiese wurde zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug genutzt. Die Ermittler bitten Zeugen, die in dieser Zeit in Stemmer verdächtige Handlungen, Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, sich unter (0571) 8866-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell