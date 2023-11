POL-MI: Kontrolle verloren

Hüllhorst (ots) - Wegen einer Sachbeschädigung an insgesamt 14 Autos wurden die Beamten am Samstag in die Straße "Am Bahnhof" nach Hüllhorst gerufen. Bei Inaugenscheinnahme der auf einem Privatgrundstück stehenden betroffenen Autos unterschiedlicher Hersteller, konnte durch die Gesetzeshüter jeweils ein Schaden an der Windschutzscheibe festgestellt werden. Als Tatzeitraum gilt Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 8.45 Uhr. ...

