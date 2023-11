Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 14 Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Hüllhorst (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung an insgesamt 14 Autos wurden die Beamten am Samstag in die Straße "Am Bahnhof" nach Hüllhorst gerufen.

Bei Inaugenscheinnahme der auf einem Privatgrundstück stehenden betroffenen Autos unterschiedlicher Hersteller, konnte durch die Gesetzeshüter jeweils ein Schaden an der Windschutzscheibe festgestellt werden. Als Tatzeitraum gilt Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 8.45 Uhr.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell