Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 20-Jähriger an Bushaltestelle angegriffen

Minden (ots)

Am Montagabend erhielt die Polizei gegen 21.15 Uhr Kenntnis über eine bei einer Straftat verletzte Person, die sich zur Behandlung im Klinikum Minden befand.

Vor Ort trafen die Beamten auf den Geschädigten, einen 20-Jährigen aus Hannover, der im Rahmen der informatorischen Befragung schilderte, dass er an der Bushaltestelle an der Ecke Königstraße / Parkstraße gegen 19.55 Uhr auf Bekannte gewartet habe. Vor Ort wurde er demnach von vier jungen Männern angesprochen. Daraufhin gerieten die Personen in Streit, der in einem körperlichen Angriff auf den Hannoveraner gipfelte. Ihm gelang leicht verletzt die Flucht. Wenig später stellte der Heranwachsende fest, dass Bargeld und sein Handy abhandengekommen waren.

Die Täter konnten mit einem Alter von Anfang 20 und einer geschätzten Größe von 175 cm beschrieben werden. Drei der Täter waren demnach dunkel bekleidet und trugen dunkle Mützen. Einer der Unbekannten war hingegen den Angaben zufolge mit einer hellen Hose, einem hellen Pullover und einer dunklen Westen bekleidet und hatte kurze dunkle Haare.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Minden unter Telefon (0571) 88660.

