POL-LB: Oberriexingen: Betrug per Messenger

Ludwigsburg (ots) - Ein 56 Jahre alter Toyota-Lenker war am Sonntag (10.09.2023) gegen 09.45 Uhr in der Hohenstaufenstraße in Remseck am Neckar - Hochberg in Richtung Waldallee unterwegs. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam er hierbei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort geparkten Toyota Yaris. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ...

mehr