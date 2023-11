Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoaufbrüche in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (ots)

Die Aufbrüche mehrerer Fahrzeuge wurden der Polizei im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag im Bereich der Innenstadt gemeldet. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

So erhielten die Beamten Kenntnis von drei aufgebrochenen Pkw in der Morsbachallee. Die Fahrzeugtür eines Audis wurde auf unbekannte Weise geöffnet und ein Geldschein aus dem Inneren des Wagens entwendet. Zwei weitere in der Tiefgarage eines Hotels abgestellte Fahrzeuge, wurden ebenfalls von Unbekannten angegangen. So fand eine Halterin ihr Fahrzeug durchwühlt, unverschlossen sowie mit geöffneter Seitenscheibe vor. Aus ihrem Opel wurde Bargeld und ein Schlüssel erbeutet. Etwa 30 Liter Kraftstoff hat man aus dem Tank eines ebenfalls dort geparkten Skoda entwendet abgesaugt.

Außerdem trieben die Täter an der Herforder Straße ihr Unwesen und entwendeten aus dem Führerhaus eines Lkw einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen. Weiterhin meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen VW, den er mit geöffneter Tür in einem Parkhaus der Herforder Straße bemerkte. Der Innenraum wurde offensichtlich komplett durchsucht. Die Polizei konnte den Wagen vor Ort wieder verschließen und hinterließ eine Nachricht für den Halter.

Zuletzt wurden die Beamten noch zu einem Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe an der Straße "Eidingsen" gerufen. Aus diesem wurde ein Portmonee entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtig wirkende Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der genannten Straßen aufgefallen sind, unter Telefon (0571) 8866-0 ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich abgestellte Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertsachen darin zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell