POL-LIP: Blomberg - Motorradfahrer schwer verletzt

Lippe (ots)

Auf der K61 in Eschenbruch erlitt ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der 27jährige Mann aus Verl war mit seiner Honda in Richtung Detmold unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und stürzte.

