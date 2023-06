POL-LIP: Oerlinghausen - SUV stoßen frontal zusammen

Lippe (ots) - Ein 36jähriger Detmolder wurde am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Heidenoldendorf leicht verletzt. Mit einem Pedelec befuhr er den Radweg an der Bielefelder Straße. Ein 38 Jahre alter Detmolder, der mit seinem PKW in die Waldheidestraße abbiegen wollte, übersah ihn und es kam zum Zusammenstoß. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 ...

