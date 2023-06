Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gemeinschaftlicher Diebstahl in Baumaschinenfachgeschäft.

Lippe (ots)

Zwei unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagnachmittag (22.06.2023) gegen 16:30 Uhr zwei Winkelschleifer der Marke Bosch aus einem Fachgeschäft in der Straße "Am Stoppelkamp". Der Mann des Diebesduos lenkte einen Verkäufer ab, während die Frau Werkzeuge in einem Rucksack verstaute. Die Täterbeschreibung lautet wie folgt: Der Mann ist schlank bis hager, ca. 35-40 Jahre alt, hat beide Unterarme tätowiert und trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose, grünes Sweatshirt oder Weste sowie eine schwarze Stoffmütze und führte ein Handy mit. Die Frau ist ca. 30 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, sehr mager, trug eine 3/4-lange schwarze Hose, eine braune Kapuzenjacke und eine gelbe Warnweste. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt ca. 190 Euro. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell