Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Polizei registrierte mehrere Einbrüche in Bonn-Holzlar - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Für den 04.01.2024, in dem Zeitraum zwischen 11:00 und 22:15 Uhr, registrierte die Bonner Polizei mehrere Einbrüche für den Ortsbereich Bonn-Holzlar:

In der Zeit zwischen 11:15 und 19:30 Uhr verschafften sich Unbekannte durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters Zugang in die Zimmer einer Erdgeschosswohnung auf der Ennertstraße. Hier wurde Schmuck in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang entwendet.

Ebenfalls auf der Ennertstraße In dem Zeitraum zwischen 12:00 und 20:00 Uhr brachen Täter in einem Nachbarhaus ebenfalls über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung ein. Art und Umfang möglichen Diebesgutes sind hier noch nicht bekannt.

In der Zeit zwischen 12:00 und 19:00 Uhr waren zwei weitere Wohnungen im Verlauf der Straße "An der Vogelweide" von Einbrüchen betroffen. In beiden Fällen kletterten Unbekannte auf den Balkon der Hochparterrewohnungen und verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen einer Balkontüre / eines Fensters Zugang in die Zimmer. Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine abschließenden Informationen vor.

In dem Zeitraum zwischen 18:15 und 22:15 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Türe im Bereich des Wintergartens Zugang in die Räume eines Einfamilienhauses auf der Straße "Im Gerott". Auch zu dieser Tat liegen noch keine abschließenden Informationen zu möglichem Diebesgut vor.

In allen Fällen entfernten sich die Einbrecher unerkannt vom Ort des Geschehens. Das zuständige KK 13 hat die weitergehende Bearbeitung zu den Fällen übernommen und prüft auch möglichen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Tatausführungen.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Taten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder unter KK13.Bonn@polizei.nrw mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell