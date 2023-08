Polizei Gütersloh

POL-GT: Achtung: Fahrraddiebe unterwegs

Gütersloh (ots)

Verl/ Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Heute Nachmittag (25.08.) meldeten sich mehrere Familien bei der Polizei in Schloß Holte-Stukenbrock und berichteten von Fahrraddiebstählen am Gymnasium in Verl, Sankt-Anna Straße und an der Gesamtschule in Schloß Holte-Stukenbrock an der Straße Am Hallenbad. In den derzeit bekannten Fällen wurden die Fahrradschlösser vermutlich durchgeschnitten.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die Schulen am Freitagmorgen und rund um die Mittagszeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

