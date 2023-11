Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mendig - Fallerstraße

Mendig (ots)

Im Zeitraum vom 06.11.2023, gegen 18:00 Uhr, bis zum 07.11.2023, gegen 12:15 Uhr, wurde ein schwarzer Kia, welcher in der Fallerstraße in Mendig in Fahrtrichtung der Hauptstraße am rechten Fahrbahnrand parkte von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das beschädigte Fahrzeug parkte unmittelbar an der Ausfahrt des Parkplatzes des Anwesens Hausnummer 11, wobei es sich um das sogenannte "Haus am Lindenbaum" handelt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit dem parkenden PKW kollidierte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

