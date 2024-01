Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Niederbieger Straße zwischen den Einmündungen Lägelerstraße und Weltestraße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 30 Jahre alte VW-Fahrerin in Richtung Stadtmitte fahrend aus noch unklarer Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Kia einer Entgegenkommenden. Während die Unfallverursacherin und die weiteren Insassen im VW offensichtlich unverletzt blieben, zog sich die 18 Jahre alte Kia-Lenkerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde von einem Rettungsdienst zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Unfallwagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde auch die örtliche Feuerwehr an die Einsatzstelle gerufen. Zum Unfallhergang suchen die eingesetzten Beamten noch unabhängige Zeugen, die diesen möglicherweise verifizieren können. Erreichbar sind die Beamten unter Tel. 0751/803-6666.

Waldburg

Autofahrer prallt in Leitplanke

In die Leitplanke geprallt ist ein 19 Jahre alter Autofahrer am Sonntagmittag auf der L 324 zwischen Hannober und Kofeld. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Renault-Lenker bei glatten Straßenbedingungen die Kontrolle über seinen Wagen und geriet nach rechts von der Fahrbahn. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Wangen im Allgäu

Automatisierte Anhängekupplungen gestohlen

Automatisierte Anhängekupplungen haben Unbekannte am Samstagnachmittag auf einem Hof bei Rembrechts von geparkten Traktoren abmontiert und gestohlen. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr entwendeten die Täter die Kupplungen im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags und flüchteten anschließend unbemerkt. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny im Allgäu

Defektes Akkuladegerät löst kleineren Brand aus

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Samstagabend Rauchgeruch wahrgenommen und möglicherweise Schlimmeres verhindert. Er verständigte die Feuerwehr, die im Bereich der Theke eines geschlossenen Geschäfts ein kleineres Feuer ausmachen und, nachdem sie sich Zutritt verschafft hatte, dieses löschen konnte. Ursache für den kleineren Brand war offensichtlich ein defektes Akkuladegerät. Der entstandene Schaden dürfte lediglich gering ausgefallen sein.

Leutkirch im Allgäu

Gegen Baum geprallt - Fahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 18 Jahre alter Autofahrer zu, der am späten Samstagabend auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Reichenhofen und Starkenhofen bei glatter Fahrbahn von der Straße abkam. Er prallte mit seinem VW gegen einen Baumstumpf und wurde in der Folge durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Aichstetten / A 96

Transporter prallt in Leitplanke und kippt auf Fahrbahn um

Auf rund 34.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Transporter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Montag gegen 0.45 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Aitrach verursacht hat. Der 21 Jahre alte Fahrer des Mercedes Sprinter geriet in Fahrtrichtung München nach links von der Fahrbahn, prallte in die Mittelleitplanke und kollidierte anschließend mit der rechten Leitplanke. Nachdem das Fahrzeug im weiteren Verlauf umkippte, blieb es mehrere Meter weiter auf der Fahrbahn liegen. Sowohl der Unfallverursacher als auch sein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 21-Jährigen verlief ein Drogenvortest positiv auf Marihuana, zudem ergab ein Alkoholvortest einen Wert von unter 0,5 Promille. Gegen den jungen Mann wurde folglich ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Wangen im Allgäu / A 96

Fahrzeuglenker nach erneuter Verfolgungsfahrt in Bayern gestellt

Nach einer Verfolgungsfahrt am frühen Sonntagmorgen auf der A 96 im Bereich Wangen im Allgäu (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5701412 ) wurde der flüchtige Fahrzeugführer am Sonntagnachmittag nach einer erneuten Verfolgungsfahrt in Bayern auf der A 8 an der Anschlussstelle Bergen gestellt. Zuvor hatte er bei seinen riskanten Fahrmanövern einen Verkehrsunfall verursacht, später die Kontrolle über seinen Wagen verloren und versucht, zu Fuß vor den bayrischen Einsatzkräften zu flüchten. Der 41-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell