Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebe auf frischer Tat festgenommen

Ein 51-Jähriger und eine 49-Jährige haben am Samstag gegen 19.30 Uhr versucht, Edelstahl-Schrott aus einem Container von einem Firmengelände in der Hauptstraße in Sigmaringen-Laiz zu entwenden. Zuvor durchtrennten sie einen Drahtzaun und verschafften sich so Zutritt zum Firmengelände. Zum Abtransport des Diebesguts wurde eine Schubkarre benutzt. Nach Alarmauslösung und Verständigung der Polizei versuchten die beiden Personen mit der Schubkarre über einen angrenzenden Parkplatz zu flüchten, konnten von den Polizisten jedoch vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme musste gegen den Mann Pfefferspray eingesetzt werden, was eine kurzfristige Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort notwendig machte. Die Polizei Sigmaringen hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen.

Sigmaringen

Verkehrsunfall fordert 3 Verletzte

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 22 Uhr an der Kreuzung Laizer Straße / In den Burgwiesen ereignete. Ein 40-jähriger VW-Lenker fuhr von der Abfahrt der B313 kommend in Richtung der Kreuzung und missachtete bei ausgeschalteter Ampelanlage die Vorfahrt des von rechts, aus Richtung Sigmaringen heranfahrenden, 25-jährigen BMW-Lenkers. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Während der BMW-Lenker leicht verletzt wurde, zogen sich der VW-Lenker und sein 43-jähriger Beifahrer mittelschwere Verletzungen zu. Alle Beteiligte wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallfahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der örtlichen Feuerwehr beseitigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell