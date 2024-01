Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schlägerei vor Diskothek

Zwei Männer im Alter von 32 und 31 Jahren sind am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr vor einer Diskothek in der Anton-Sommer-Straße bei einer Schlägerei leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, agierte der Tatverdächtige aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus und schlug auf die beiden Geschädigten ein. Anschließend flüchtete er unerkannt zu Fuß in Richtung Seewald. Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: männlich, ca. 170cm groß, kräftige Statur, blonde Haare, blaue Augen, rötlicher kurzer Bart, sprach irischen Akzent. Täterhinweise werden unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen erbeten.

Meckenbeuren

Zeugenaufruf zu Parkplatzunfall

Auf dem Parkplatz der Festhalle in Meckenbeuren-Kehlen kam es am Samstag gegen 23.30 Uhr zu einem Unfall, bei dem an einem geparkten Mercedes C350 Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Aufgrund von Zeugenangaben richtet sich ein Tatverdacht gegen einen alkoholisierten 52-jährigen Skoda-Lenker, dessen Fahrzeug unfallkonforme Beschädigungen aufweist und der aktuell auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zwei Blutproben abgeben. Da er keinen festen Wohnsitz im Inland hat, wurde eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich erhoben. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Verkehrsdeliktes und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Uhldingen-Mühlhofen

Kinder am Fußgängerüberweg von Pkw erfasst

Eine 89-jährige Opel-Lenkerin befuhr am Samstag gegen 15.30 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Mühlhofen und verwechselte offenbar Brems- und Gaspedal, als zwei Kinder im Alter von 5 und 10 Jahren am Fußgängerüberweg die Straße überquerten. Die beiden Kinder wurden vom Fahrzeug seitlich erfasst und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Gegen die Rentnerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und ein Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt.

