Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Nissan-Fahrerin rammt zwei Pkws

In der Sonntagnacht gegen 02.31 Uhr befuhr eine 21-jährige Nissan-Fahrerin die Länderöschstraße in Fahrtrichtung Wacholderweg in Friedrichshafen. An der Unfallörtlichkeit verläuft die Fahrbahn in einem Rechtsknick. Hier kam die Unfallverursacherin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort am linken Fahrbahnrand mit einem ordnungsgemäß geparkten Hyundai und Toyota. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden von etwa 15.000.- Euro. Im Fahrzeug befanden sich nach Zeugenaussagen 4 Personen. Die im hinteren Bereich befindlichen Personen flüchteten nach dem Unfall. Der Beifahrer des Nissans wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen bei der Verursacherin Atemalkohol fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab umgerechnet mehr als zwei Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Um das unfallverursachende Fahrzeug kümmerte sich der Abschleppdienst. Hinweise zu der Sachbeschädigung, nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 104-3104 entgegen.

Überlingen

E-Scooter ohne Versicherung

Bei einer Kontrolle am Samstag gegen 03.05 Uhr eines E-Scooterfahrers in der Nußdorfer Straße stellten die Beamten des Polizeireviers Überlingen ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 fest. Der 54-Fahrer gab an, dass er wisse, dass aktuell keinen Versicherungsschutz für den Roller besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

