Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Unfall mit Sachschaden

Unachtsamkeit beim Auffahren auf die Bundesstraße 31 bei Kressbronn war die Ursache für einen Unfall am Donnerstag gegen 13.30 Uhr. Ein 35 Jahre alter BMW-Lenker wollte von der B 467 kommend in Richtung Friedrichshafen auffahren. Dabei streifte er eine aus Lindauer Richtung kommende Sattelzugmaschine beim Spurwechsel und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Frau belästigt - Festnahme

Beamte des Polizeipostens Langenargen haben am Donnerstagnachmittag einen 60-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor im Bereich Kressbronn eine Frau belästigt zu haben. Die 36-Jährige hatte die Polizei verständigt, als ihr der Mann mit entblößtem Glied begegnet war. Die Polizisten trafen den 60-jährigen Verdächtigen im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung an und ermitteln nun wegen Exhibitionismus gegen ihn.

Immenstaad

Motorrad kollidiert mit Wildtier - zwei Verletzte

Leichte Verletzungen haben sich zwei Jugendliche zugezogen, als sie am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Sie waren gemeinsam auf einem Leichtkraftrad auf der K 7745 unterwegs, als auf Höhe des "neuen Friedhofs" ein Reh auf die Straße vor das Zweirad sprang. Infolge der Kollision mit dem Wildtier kamen die Jugendlichen zu Sturz und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. An der 125er-Maschine entstand mehrere hundert Euro Sachschaden.

Langenargen/Oberdorf

Gefährliche Manöver auf der Bundesstraße - Zeugen gesucht

Nach einem Ereignis, das sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 467 zwischen Kressbronn und Tettnang bei Gießenbrücke ereignet haben soll, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Eine bislang unbekannte Autofahrerin war in Richtung Tettnang unterwegs und wollte einem Zeuge zufolge bei der Abzweigung zur K 7706 von der B 467 abfahren. Weil diese Abfahrt zu dieser Zeit gesperrt war, bremste die Autofahrerin nahezu bis zum Stillstand ab und soll im weiteren Verlauf zu gefährlichen Wendemanövern angesetzt und den Verkehr nicht unerheblich behindert haben. Ein Verkehrsteilnehmer sprach die Unbekannte auf ihr Verhalten an, als diese in einer unweit entfernten Parkbucht anhielt. Die junge Frau soll ihn daraufhin beleidigt und im Anschluss die Fahrt verbotenerweise über eine durchgezogene Linie in Richtung Kressbronn fortgesetzt haben. Personen, die auf die Manöver der Frau aufmerksam oder durch diese gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel .07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Überlingen

Auto beschädigt

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen einen im Nelkenweg geparkten Pkw beschädigt. Wie der Täter den Schaden an der Heckscheibe und eine Eindellung am Heck verursachte, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag gegen 8.15 Uhr in der Friedhofstraße ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Fahrer eines größeren weißen Lieferwagens mit seitlichem Spezialaufbau zum Fenstertransport und VS-Zulassung soll einen entgegenkommenden VW-Crafter beim Vorbeifahren gestreift haben und danach einfach davongefahren sein. Am VW entstand dabei nicht unerheblicher Sachschaden. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden und sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell