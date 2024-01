Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung, Beteiligter gesucht

Nach einem missglückten Überholmanöver, das in einem Unfall endete, ermittelt der Verkehrsdienst Ravensburg wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und sucht nach einem Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 42-jährige Renault-Lenkerin am Mittwochmorgen kurz vor 7.30 Uhr die B 32/Wangener Straße in Richtung Rotheidlen. Kurz vor dem Industriegebiet Gullen setzte sie zum Überholen eines vor ihr fahrenden Lkw an und bemerkte im Überholvorgang einen im Gegenverkehr nahenden Ford Tourneo. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte die 42-Jährige nach rechts und kollidierte dabei mit dem überholten Lkw. Verletzt wurde niemand, der Schaden an Lkw und Renault beläuft sich insgesamt auf rund 5.000 Euro. Zu einer Berührung mit dem Ford, der weiß mit grünen Streifen gewesen sein soll, kam es nicht. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort und wird nun als Zeuge gesucht. Er wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

B 32/Bodnegg

Schwerer Verkehrsunfall

Einen Schwerverletzten, zwei Leichtverletzte sowie einen Gesamtsachschaden von mindestens 40.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall auf der B 32 am Donnerstagmorgen. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer gegen 7.30 Uhr die Strecke von Amtzell in Richtung Rotheidlen und kam auf Höhe Landstraß aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lkw. Dieser wurde durch den Zusammenstoß abgewiesen und prallte seinerseits noch in einen dem BMW nachfolgenden Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 19-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der alarmierten Feuerwehr mittels technischem Gerät befreit werden. Der 44-jährige Lkw-Fahrer sowie der 57-jährige Lenker des Opel wurden nach jetzigem Stand eher leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Rettungs- und Einsatzmaßnahmen war die B 32 bis gegen 11.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Wangen

Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 66-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr im Südring erlitten. Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin befuhr den Südring aus Richtung Lindauer Straße kommend und nahm bei Regen kurz nach der Einmündung der Spinnereistraße eigenen Angaben zufolge den am Rollator gehenden Mann auf ihrem Fahrstreifen wahr. Trotz eines Ausweichversuchs kollidierte sie mit dem Fußgänger, der dadurch zu Boden geworfen wurde. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Verkehrsdienst-Außenstelle Kißlegg hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bitten die Ermittler mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Ravensburg/Horgenzell/Fronreute/Leutkirch

Unfallfluchten

Fehlendes Unrechtsbewusstsein, der fehlende Wille, Verantwortung für das eigene Fehlverhalten zu übernehmen oder die Angst vor einem Anstieg in der Schadensfreiheitsklasse der Versicherung könnten Gründe dafür sein, dass die Polizei tagtäglich und meist mehrfach über Verkehrsunfallfluchten berichten muss. Dabei sind sich die Unfallflüchtigen offenbar nicht bewusst, dass es sich bei ihrem Tun keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt, sondern das unerlaubte Entfernen vom Unfallort einen Straftatbestand darstellt, der weitreichende Folgen nach sich ziehen kann. Sofern die polizeilichen Ermittlungen zum Erfolg führen - oft durch Zeugenangaben, Auswertung von am Unfallort zurückgebliebenen Fahrzeugteilen oder Kameraaufzeichnungen -, wird die Straftat in der Regel nicht nur mit einer empfindlichen Geldstrafe sanktioniert, sondern hat oft auch den Entzug des Führerscheins zur Folge. Außerdem kann beim Versuch einer späteren Schadensregulierung über die Versicherung, diese ihre Leistungen auch kürzen oder ablehnen.

In der Weißenauer Straße kam es am Mittwochabend gegen 18 Uhr an der Ampel zur Jahnstraße zum Streifvorgang zwischen einem Audi und einem grauen VW. Der unbekannte VW-Lenker, der den Zusammenstoß offenbar bemerkt hatte, bremste kurz und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Der VW müsste auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333.

Zu einem Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr kam es ebenfalls am Mittwoch gegen 18 Uhr zwischen Sattelbach und Winterbach. Ein bislang unbekannter Pkw soll hier in Richtung Sattelbach fahrend zu weit auf der Gegenfahrspur gefahren sein, sodass es zur Berührung des Außenspiegels mit dem eines entgegenkommenden Audi kam. Der Schaden wird hier auf etwa 500 Euro geschätzt. Auch hier bittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Einen erheblichen Sachschaden von rund 9.500 Euro hinterließ der unbekannte Lenker eines roten Pkw am Donnerstagmorgen kurz vor 5.30 Uhr bei Fronreute-Staig. Der Unbekannte überholte von Staig in Richtung Weingarten fahrend am Ortsausgang Staig einen Citroen, als Gegenverkehr kam. Er scherte zu früh wieder ein und streifte dabei die linke Seite des Citroen. Ohne anzuhalten fuhr der Verursacher davon. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt in dem Fall und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum flüchtigen roten Fahrzeug geben können, das auf der rechten Seite beschädigt sein müsste. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Im Zeitraum zwischen vergangenem Freitagmittag und Montagmorgen beschädigte in Leutkirch ein unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Hochvogelstraße abgestellten Alfa Romeo. Hier wurde ein Schaden von rund 1.000 Euro angerichtet, um den sich der Verursacher ebenfalls nicht kümmerte. Hier ermittelt das Polizeirevier Leutkirch und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07561/8488-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell