Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Unfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagabend rund 2.000 Euro Sachschaden entstand, ist der Verursacher einfach davongefahren. Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr streifte der Unbekannte in der Mengener Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda und flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Sigmaringen

Alkoholisierter fällt mehrmals negativ auf - Gewahrsam

Weil er am Mittwochabend mehrmals negativ aufgefallen ist und unter anderem einen Ladendiebstahl begangen hat, musste ein stark alkoholisierter 30-Jähriger die Nacht auf Donnerstag in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Sigmaringen verbringen. Neben der Anzeige wegen Diebstahls werden ihm die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung in Rechnung gestellt.

Ostrach

Verkehrsunfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat das Polizeirevier Bad Saulgau die Ermittlungen nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Sigmaringer Straße aufgenommen. Ein Unbekannter, der möglicherweise mit einem Transporter samt Anhänger unterwegs gewesen ist, hat zwischen 10.15 Uhr und 15.45 Uhr einen geparkten VW erheblich beschädigt und an diesem rund 3.000 Euro Sachschaden hinterlassen. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt offensichtlich einfach fort. Zeugen, die den Unfall beobachtete haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Ermittlern zu melden.

