PP Ravensburg: Polizei und Kreisseniorenrat warnen am 01.02.2024 im Rahmen der Vesperkirche Langenargen vor Betrugsdelikten

Langenargen/Bodenseekreis (ots)

Die Polizei registriert nach wie vor eine hohe Anzahl von Betrugsdelikten an Telefon, Computer und Smartphone. Enkeltrick, Schockanrufe, Falsche Polizeibeamte, Falsche Microsoftmitarbeiter, Messenger-, Tierhandels-, Vermietungsbetrug und weitere - die Maschen werden immer vielfältiger und variantenreicher. Und sie treffen bei weitem nicht mehr nur ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Polizei stellt fest, dass Geschädigte auch zunehmend in jüngeren Altersgruppen zu verzeichnen sind und dass somit Jede und Jeder zum Opfer einer Betrugsstraftat werden kann. Deshalb nutzt die Polizei in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat im Bodenseekreis am Donnerstag, dem 01.02.2024, die Plattform der Vesperkirche Langenargen, die im katholischen Gemeindehaus Langenargen veranstaltet wird, um die Bürgerinnen und Bürger vor diesen Straftaten zu warnen und über die perfiden Vorgehensweisen der Straftäter aufzuklären. An einem Informationsstand werden Experten der Polizei und des Kreisseniorenrates ab 11 Uhr und bis zum Ende der Öffnungszeit für persönliche Informationsgespräche und Fragen zur Verfügung stehen und an Interessierte zusätzlich Sicherheitskuverts verteilen.

Unabhängig von dem Informationstag können zusätzliche Vortragstermine für Gruppen ab 20 Personen direkt bei der Vesperkirche oder unter der Telefonnummer 0751 803-1042 bzw. Email ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg vereinbart werden.

