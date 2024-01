Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Jugendliche unerlaubt mit Pkw unterwegs - Unfall

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Ailinger Straße eingeleitet. Eine 17 Jahre alte Jugendliche war mit einem Mitsubishi unterwegs und wollte an einem Bus vorbeifahren, der an einer Bushaltestelle gehalten hatte. Dabei streifte sie mutmaßlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis das linke Heck mit der rechten Fahrzeugseite und richtete einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an. Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass die Jugendliche unerlaubt unterwegs war und noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterfahren durfte die 17-Jährige nicht, auf sie kommt eine Anzeige zu.

Friedrichshafen

Autofahrt endet in Fensterscheibe

Im Schaufenster einer Bäckerei endete die Fahrt eines BMW-Lenkers am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr. Der 19-Jährige bog von der Ailinger Straße nach links in die Charlottenstraße ein und schätzte dabei offenbar eine Verkehrssituation falsch ein. Mutmaßlich aus Schreck lenkte er stark ein und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der junge Fahrer kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter auf dem Gehweg, kollidierte mit einem Verkehrsschild und blieb an der Fassade des Geschäfts stehen. Am Schaufenster dürfte sich der Sachschaden auf etwa 1.500 Euro belaufen. Am 5er BMW dürfte hingegen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf mindestens 15.000 Euro beziffert wird. Passanten und Fahrer kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Tettnang

Auto gestreift und geflüchtet

Ein Unbekannter hat zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in der Graf-Ulrich-Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes beim Vorbeifahren gestreift und seine Fahrt im Anschluss einfach fortgesetzt. Dabei kümmerte er sich nicht um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Verursacher nehmen die Ermittler des Polizeipostens Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Eriskirch

Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Polizeibeamten des Reviers Friedrichshafen ist es am Donnerstagmorgen gelungen, einen Einbrecher auf frischer Tat zu stellen und vorläufig festzunehmen. Der 20-Jährige hatte offenbar eine Fensterscheibe einer Apotheke eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Der Betreiber des Geschäfts, der über den Alarm informiert worden war, wählte den Notruf. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen an, als dieser im Begriff war, die Apotheke zu verlassen. Der 20-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Ermittler zahlreiche Packungen gestohlener Schmerzmittel auf.

Deggenhausertal

Fußgänger von Pkw erfasst

In ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 33 Jahre alter Mann, nachdem er am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Roggenbeurer Straße von einem Pkw erfasst worden war. Eine 26 Jahre alte Skoda-Fahrerin war in Richtung Urnau unterwegs und übersah den Fußgänger, der die Straße am Fußgängerüberweg passieren wollte. Der 33-Jährige wurde auf den Wagen aufgeladen und in den Grünstreifen abgeworfen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge zog er sich eher leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und einer Kopfplatzwunde zu. Ein Rettungsdienst brachte den 33-Jährigen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Wagen der Frau entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hagnau am Bodensee

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 31 - Verursacher flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall, der am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt hat, ermittelt die Verkehrspolizei Ravensburg wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der unbekannte Fahrer eines dunklen / silbergrauen Kleinwagens von Überlingen kommen in Richtung Friedrichshafen unterwegs und geriet zwischen Stetten a.B. und Hagnau in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Dort streifte der Wagen zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyota Corolla und kollidierte im Anschluss seitlich mit dem Ford Transit einer 57-Jährigen. Ein hinter dem Transit fahrender 28-Jähriger wich dem unbekannten Entgegenkommenden aus, steuerte seinen Skoda Octavia in den Gegenverkehr und prallte seitlich frontal in den Toyota Verso eines in Richtung Hagnau fahrenden 62-Jährigen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Die 57-Jährige, sowie die Fahrer des Skoda und des Toyota wurden den aktuellen Erkenntnissen zufolge eher leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der zum Teil nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Bundesstraße bis etwa 10 Uhr voll gesperrt werden, was im Berufsverkehr zu kilometerlangen Staus in beide Richtungen sorgte. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Zeugen berichteten, dass der Unfallverursacher kurz zuvor bereits bei Stetten a.B. in den Gegenverkehr geraten war. Dort hätten unbekannte Lastzug-Fahrer ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Hinweise zum Verantwortlichen der Verkehrsunfallflucht und dessen mutmaßlich an der linken Fahrzeugseite beschädigten Kleinwagen (Toyota Aigo oder ähnlich), nimmt die Verkehrspolizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-5333 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell