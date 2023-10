Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (26.10.2023) oder Freitag (27.10.2023) in Wohnungen und Häuser am Demetriusweg, am Zedernweg und am Kammhaldenweg, an der Stoßäckerstraße, der Wildbader Straße, der Bodelschwinghstraße und der Straße Hölzleswiesen eingebrochen. In einem anderen Fall am Kammhaldenweg und an der Lorbeerstraße scheiterten die Täter. Sie gelangten zumeist über aufgehebelte Türen und eingeschlagene Scheiben in die Wohnungen. Neben Modeschmuck und einer Spielkonsole erbeuteten die Einbrecher vor allem hochwertigen Schmuck, Uhren und Bargeld. Nach ersten Ermittlungen beläuft sich der Schaden auf mehrere 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.

Präventionstipps:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell