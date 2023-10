POL-S: Gemeinsame Fahrgastkontrollen von SSB und Polizei

Stuttgart-West (ots) - Unbekannte haben am Sonntag (29.10.2023) bei einer Sporthalle an der Forststraße einen Zeitungsstapel in Brand gesteckt. Gegen 16.30 Uhr stellten Bürger leichten Rauch im Bereich der Sporthalle fest. Die alarmierte Feuerwehr fand schließlich einen brennenden Zeitungsstapel. In der Sporthalle fand zu dem Zeitpunkt eine Veranstaltung statt. 80 Personen mussten die Halle kurzfristig aus ...

