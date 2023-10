POL-S: Fahrzeugembleme gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmittag (29.10.2023) in einer Gaststätte an der Spreuergasse einen 51-Jährigen erpresst und geschlagen. Der 51-Jährige hielt sich gegen 12.30 Uhr in der Gaststätte auf, als vier bis fünf Personen hereinkamen. Einer aus dieser Gruppe sprach den 51-Jährigen auf einen Streit vom vergangenen Wochenende an und forderte Bargeld. Nachdem der 51-Jährige ...

mehr