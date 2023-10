Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zeitungsstapel angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (29.10.2023) bei einer Sporthalle an der Forststraße einen Zeitungsstapel in Brand gesteckt. Gegen 16.30 Uhr stellten Bürger leichten Rauch im Bereich der Sporthalle fest. Die alarmierte Feuerwehr fand schließlich einen brennenden Zeitungsstapel. In der Sporthalle fand zu dem Zeitpunkt eine Veranstaltung statt. 80 Personen mussten die Halle kurzfristig aus Sicherheitsgründen verlassen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde niemand verletzt. Ob an der Turnhalle ein Schaden entstanden ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

