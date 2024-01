Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Pkw-Lenker kommt von Fahrbahn ab

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit ist am Donnerstag gegen 17.15 Uhr ein 61 Jahre alter VW-Fahrer auf der B 32 (Hauptstraße) von der Straße abgekommen. Während bei dem Unfall an seinem Wagen rund 6.000 Euro Sachschaden entstand, zog sich der 61-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, dieses konnte der Mann nach einer ambulanten Behandlung bereits wieder verlassen. Um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Aufgrund der Erstmeldung, wonach zunächst davon auszugehen war, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde, befand sich auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Herdwangen-Schönach

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeugführer an einem VW Scirocco hinterlassen, der am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 20 Uhr in der Straße Hügelhof im Bereich einer Sackgasse abgestellt war. Vermutlich beim Rangieren touchierte der Verkehrsteilnehmer den abgestellten Wagen und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 auf dem Polizeiposten Pfullendorf zu melden, der wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.

Kanzach

Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau nach einem Unfall, der sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf der Landesstraße zwischen Kanzach-Vollochhof und Bad Buchau ereignet hat. Bei einem Abbiegevorgang habe ein bislang unbekannter LKW-Fahrer den BMW einer 21-Jährigen touchiert und dabei an dem Wagen ein Sachschaden in Höhe rund 15.000 Euro verursacht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dessen Hergang sowie zum unbekannten Lkw und dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell