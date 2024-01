Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

E-Bike geklaut

In der Zeit von Sonntag 21.01.2024 bis Montag 22.01.2024 entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges E-Bike in der Gabler Straße in Weingarten vor Gebäude mit der Hausnummer 4. Der Geschädigte hatte das Fahrrad in dieser Zeit an einer Straßenlaterne mit einem Schloss angebracht. Beim Fahrrad handelt es sich um eine Pedelec der Marke Conway Full Suspension in der Farbe grau. Hinweise zum Diebstahl in der fraglichen Zeit, nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 entgegen.

Ravensburg

Fehler beim Abbiegen

Am Freitag gegen 13.33 Uhr befuhr eine 47-jährige Fiat-Fahrerin di B 32 und will an der Anschlussstelle zur B 30 nach links auf die B 30 abbiegen. Hierbei übersieht sie den aus Richtung Berg ordnungsgemäß kommenden 21-jährigen BMW-Fahrer. Es kommt zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wobei ein Gesamtschaden in etwa von 11.000 Euro entsteht. Beide Fahrzeuglenker werden leicht verletzt, lehnen aber eine Fahrt ins Krankenhaus ab. Die Fahrzeuge müssen vom Abschleppdienst abtransportiert werden.

