Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 19.11.2023 fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 03.15 Uhr in Ostbevern auf der Bahnhofstraße aus Richtung Brock kommend in südliche Richtung. Unmittelbar vor der Einfahrt in den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Nordring fuhr der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Verkehrsinsel, lenkte gegen und pralle im Kreisverkehr gegen ein Verkehrszeichen. Dieses riss durch die Wucht des Aufpralls dies aus der Verankerung. Es entstand Sachschaden von geschätzt 1550 Euro.

An der Unfallstelle wurden Teile eines abgerissenen Auspuffs, ein Emblem der Marke "FIAT" und ein Kennzeichen gefunden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle vermutlich über den Nordring in unbekannte Richtung.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Der Verursacher sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

