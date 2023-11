Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tathergang noch offen

Warendorf (ots)

Am Donnerstagabend (16.11.2023, 20.15 Uhr) ging bei der Polizei der Hinweis auf eine mögliche Tat in einem Paketshop auf der Kapellenstraße in Ahlen ein. Polizeiliche Einsatzkräfte und der Rettungsdienst trafen wenige Minuten nach ihrer Alarmierung ein. Polizisten fanden einen Verletzten in einem Eingangsbereich des Kiosks liegen und stellten eine erhebliche Rauchentwicklung in dem Gebäude fest. Ein Brand konnte nicht ausgemacht werden. Die Beamten zogen den 23-jährigen Mann aus dem Gefahrenbereich und übergaben ihn den Rettungskräften. Diese brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige machte Angaben zu einem möglichen Überfall. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Aktuell erfolgt eine umfassende Spurensuche und -sicherung in dem Paketshop. Des Weiteren wird der 23-Jährige aus Hamm polizeilich vernommen und im Anschluss rechtsmedizinisch untersucht. Im Zusammenhang mit der Tatklärung sucht die Polizei Hinweise. Personen, die Angaben zu dem Geschehen und/oder verdächtigen Personen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

