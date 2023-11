Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 16.11.2023, 14.50 Uhr ereignete sich auf der Neubeckumer Straße in Beckum ein Auffahrunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ein 19-Jähriger aus Enniger befuhr mit seinem Auto die Neubeckumer Straße in Richtung Beckum. Er wollte auf ein Tankstellengelände abbiegen und musste anderen Fahrzeugen Vorrang gewähren. Das erkannte eine in gleiche Richtung fahrende 82-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf den Pkw des 19-Jährigen auf. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Neubeckumerin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Neubeckumer Straße war während der Unfallaufnahme etwa 10 Minuten gesperrt.

