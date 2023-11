Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Zwei Leichtverletzte und 9.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch, 15.11.2023, 13.00 Uhr auf der B 475 in Westkirchen ereignet hat. Ein 25-jähriger Westkirchener befuhr mit seinem Auto die Warendorfer Straße in Richtung Ennigerloh und musste verkehrsbedingt halten. Das bemerkte eine hinter ihm fahrende 35-jährige Versmolderin offensichtlich zu spät und fuhr auf das Auto des jungen Mannes auf. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe um die Reinigung der Fahrbahn. Das Auto der Versmolderin wurde abgeschleppt.

