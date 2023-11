Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen/Drensteinfurt/Sendenhorst/Telgte/Kreis Warendorf. Aktionstag zur Mobilität - Kontrollen und Präventionsangebot

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.11.2023 waren polizeiliche Einsatzkräfte verstärkt in Ahlen, Sendenhorst und Drensteinfurt unterwegs und führten dort Verkehrskontrollen durch. 119 Fahrradfahrer, 35 E-Scooterfahrer, 22 Autofahrer und zwei Lkw-Fahrer wurden von den Beamten im Laufe des Tages überprüft. Ein E-Scooter wurde sichergestellt, da für diesen eine Fahndungsnotiz "gestohlen" vorlag. Weil ein ausländischer Kraftfahrzeugführer mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war, wurde das falsche Dokument einbehalten. Zusätzlich musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung zahlen, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Insgesamt erhielten acht Kinder Elternbriefe über einen Verkehrsverstoß, bei den Fahrradfahrern mussten 20 ein Verwarngeld entrichten und gegen 17 wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei den Kraftfahrzeugführern wurden acht Verwarngelder und bei sechs weiteren für die Verstöße Bußgelder erhoben. Während der Kontrollen führten die Polizisten auch Aufklärungsgespräche durch. Zum einen um auf besondere Verkehrssituationen aufmerksam zu machen, zum anderen um an die Einsicht sowie ein rücksichtsvolleres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer zu appellieren. Der Aktionstag wurde durch einen Präventionsstand auf dem Telger Marktplatz abgerundet. Bei dem windigen und nassen Wetter informierten sich rund 50 Personen bei den Experten der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention zu den verschiedenen Themen rund um die Mobilität.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell