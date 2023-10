Polizei Köln

POL-K: 231027-3-K Aufmerksame Kaufinteressentin verhilft zur Festnahme mutmaßlicher Autohehler

Köln (ots)

Nach einem Hinweis einer Kaufinteressentin (31) haben Zivilpolizisten am Donnerstagabend (26. Oktober) vier mutmaßliche Autohehler (m27, w21, m19, w19) in Köln-Chorweiler vorläufig festgenommen und einen in Frankreich als gestohlen gemeldeten VW Polo GTI sichergestellt.

Die 31-jährige Hinweisgeberin hatte den im Internet angebotenen Kleinwagen am Abend zuvor in der Havelstraße besichtigt und den Kauf für Donnerstagabend vereinbart. Da sie jedoch zwischenzeitlich misstrauisch geworden war, wandte sie sich am Donnerstag an die Polizei.

Dank der guten Beschreibung gelang es Zivilfahndern die vier Verdächtigen am verabredeten Treffpunkt in einem Renault mit französischem Kennzeichen zu erkennen. Bei der folgenden Kontrolle der bereits hinlänglich polizeibekannten Verdächtigen stellte sich außerdem heraus, dass einer von ihnen (27) bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Alle vier werden einem Haftrichter vorgeführt. Den VW Polo fanden die Polizisten in der Regastraße. (cw/as)

