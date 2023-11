Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unfallbeteiligte flüchte trotz Ansprache

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.11.2023, 16.05 Uhr flüchtete eine Beteiligte nach einem Auffahrunfall auf der Geißlerstraße in Beckum vom Unfallort. Die Unbekannte fuhr mit ihrem weißen Pkw auf das Auto einer 54-jährigen Beckumerin auf, dabei entstand Sachschaden. Die Beckumerin stand zu diesem Zeitpunkt auf der B 58 und musste aufgrund der roten Ampel warten. Die 54-Jährige und die Unbekannte stiegen beide aus ihren Autos aus. Während die Beckumerin die Polizei hinzuziehen wollte, lehnte die Flüchtige das ab und stieg wieder in ihren Pkw. Dann fuhr sie an, so dass die 54-Jährige, die versuchte sie aufzuhalten, zur Seite gehen musste. Das beobachtete auch ein Zeuge, der sich später bei der Polizei meldete. Es besteht der Verdacht, dass die Unfallverursacherin alkoholisiert war. Das gab sie vor Ort an. Die Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, hat dunkelbraune Haare, trug eine weiße Jacke und eine schwarze Hose. Bei dem Pkw handelt es sich um ein weißes Fahrzeug mit rot/blauer Beschriftung "MK Pflege". Die Ermittlungen zur Unfallverursacherin sind aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell