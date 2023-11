Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Eine Fahrradfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag, 13.11.2023, 14.05 Uhr in Everswinkel, Freckenhorster Straße/Boschweg leicht verletzt. Die 50-Jährige aus Everswinkel befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Freckenhorster Straße ortseinwärts. Als sie die Einmündung Boschweg passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 43-Jährigen. Die Beelenerin befand sich auf dem Boschweg und fuhr zur Unfallzeit langsam in den Einmündungsbereich. Die 50-Jährige stürzte zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.300 Euro.

