POL-WAF: Warndorf-Milte. Ohne Führerschein, alkoholisiert und unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.11.2023, 15.30 Uhr führen Polizisten eine Verkehrskontrolle auf der Schulstraße in Milte durch. Die Beamten hielten einen 39-jährigen Autofahrer an, der keinen Führerschein besitzt. Des Weiteren hatte er Alkohol getrunken und Drogen konsumiert. Daher wurden dem Warendorfer Blutproben entnommen. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren ein - gegen den Mann und die Halterin.

