Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Geeste (ots)

Am Freitag in der Zeit von 14.25 Uhr bis 20.15 Uhr ist es durch einen unbekannten Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw gekommen. Hierbei wurde die Frontschürze eines schwarzen VW Golfs beschädigt. Dieser parkte zum Zeitpunkt des Geschehens in einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Geeste Dalum in der Meppener Straße. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell