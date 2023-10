Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - 30-Jähriger schrottet unter Alkoholeinfluss 6er BMW und wurde schwer verletzt

Emlichheim (ots)

Gestern gegen 2.18 Uhr fuhr der 30-jährige Fahrer eines 6er BMW die Straße Haftenkamper Diek aus Richtung Hoogstede in Richtung B403. Dabei kam er kurz vor einer Ampelkreuzung in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem BMW. Der 30-Jährige wurde dabei schwer verletz und stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol, was durch einen Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 1,55 Promille bestätigt wurde. Der junge Mann kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, welcher auf über 70.000 Euro geschätzt wird.

