Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Frau verletzt - Fahrerin eines roten Kleinwagens gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird die flüchtige Fahrerin eines roten Kleinwagens, die am Mittwoch, 15.11.2023, 11.30 Uhr an einem Unfall auf der Bergstraße in Everswinkel beteiligt war. Eine 36-jährige Sendenhorsterin befand sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes und ging mit ihrem Kind zu ihrem Auto. Plötzlich kam die Fahrerin des roten Kleinwagens von rechts angefahren und es kam zum Zusammenstoß. Die Sendenhorsterin wurde auf den Pkw aufgeladen und stürzte anschließend auf den Parkplatz. Dabei verletzte sich die 36-Jährige. Die unbekannte Frau fuhr weiter in Richtung Sendenhorst. Die Flüchtige ist geschätzt 70 bis 75 Jahre alt, hat braune lockige Haare und trug eine Brille. Das Kennzeichen könnte aus der Buchstabenkombination WAF-AB bestehen. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Sendenhorsterin in ein Krankenhaus. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem roten Kleinwagen und dessen flüchtigen Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell