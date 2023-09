POL-GM: Scheibe von Vereinshaus eingeschlagen

Gummersbach (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitagabend und Samstagmittag (15./ 16. September) in ein Gebäude der VHS am Mühlenbergweg eingebrochen. In der Zeit zwischen 21 Uhr abends und 12.15 Uhr mittags beschädigten die Täter ein Fenster des Gebäudes mit einem Stein. Anschließend gelangten sie durch das Fenster in das Gebäude, wo sie erfolglos versuchten, einen Beamer zu entwenden. Gegen 4.20 Uhr am Samstag ...

