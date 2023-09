Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Einbrüche im Mühlenbergweg

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagabend und Samstagmittag (15./ 16. September) in ein Gebäude der VHS am Mühlenbergweg eingebrochen. In der Zeit zwischen 21 Uhr abends und 12.15 Uhr mittags beschädigten die Täter ein Fenster des Gebäudes mit einem Stein. Anschließend gelangten sie durch das Fenster in das Gebäude, wo sie erfolglos versuchten, einen Beamer zu entwenden. Gegen 4.20 Uhr am Samstag schlugen Unbekannte zudem die Heckscheibe eines Firmenwagens, der in der Nähe parkte, ein. Auch in ein benachbartes Gebäude brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (15.30 Uhr) und Samstagmorgen (9 Uhr) ein. Durch ein Fenster gelangten die Täter in einen Maschinenraum. Gestohlen wurde in beiden Fällen nichts. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell