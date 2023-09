Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bargeld bei Einbruch in Spielhalle gestohlen

Gummersbach (ots)

Durch ein Fenster sind Einbrecher am Freitag (15. September) zwischen 01.00 Uhr und 8.40 Uhr morgens in eine Spielhalle an der Dieringhauser Straße eingedrungen. Durch Aufhebeln einer Metalltür gelangten sie in den Hauptraum. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und bohrten einen Tresor auf. Sie entkamen mit Bargeld. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

