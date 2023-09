Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomat geplündert

Waldbröl (ots)

Sonntagnacht, gegen 4.20 Uhr haben zwei Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf der Hauptstraße in Waldbröl-Hermesdorf geplündert. Eine Zeugin war von einem lauten Sägegeräusch geweckt worden und sah, wie sich die zwei Personen an dem Automaten zu schaffen machten. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Denklingen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell