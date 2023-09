Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall mit nicht versichertem Auto

Bergneustadt (ots)

Eine 26-Jährige aus Gummersbach ist am Sonntag (17. September) auf der Lilienstraße in einen Zaun gefahren. Gegen 15 Uhr fuhr die 26-Jährige auf der Lilienstraße in Richtung Henneweide, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Metallzaun. Zeugen riefen die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Auto nicht pflichtversichert und die 26-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an.

