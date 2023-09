POL-GM: 19 Jähriger führt Mofa unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Radevormwald (ots) - Mit einer Arbeitsmaschine sind Unbekannte in Radevormwald-Wellringrade durch ein Maisfeld gefahren und haben dabei einen großen Schaden angerichtet. Bei der Arbeitsmaschine handelt es sich um einen sogenannten Dumper, der im Rahmen von Straßenbauarbeiten an der B 483 im Bereich des Feuerwehrgerätehauses Wellringrade abgestellt war. Zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch (13. September) und 09.30 Uhr am ...

