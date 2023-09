Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schrank bei Kleinanzeigenportal verkauft - Schmuck gestohlen

Gummersbach (ots)

Trickdiebe überlisteten eine ältere Dame und ihre Tochter am Samstagabend (16. September). Die Geschädigten hatten über ein Kleinanzeigenportal ein Möbelstück inseriert. Die Käufer holten den Schrank gegen 21.20 Uhr in der Nähe der Schwarzenberger Straße in Hülsenbusch ab. Während des Verkaufs nutzen der unbekannte Mann und die unbekannte Frau Ablenkungsmanöver um allein in Zimmern zu sein. So fragten sie unter anderem nach der Toilette und baten die Geschädigten auf ihr Kleinkind aufzupassen. Als die Käufer weg waren, bemerkten die Geschädigten, dass Schmuck und hochwertige Armbanduhren fehlten. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, von südländischem Erscheinungsbild. Er hatte einen schwarzen Vollbart und trug eine schwarze Kappe mit grauer Aufschrift. Die Frau war etwa 1,60 Meter groß, von normaler Statur mit auffällig hervorstehendem Bauch. Sie hatte schwarze, schulterlange und zu einem Zopf gebundene Haare. Das Kleinkind war etwa sechs Monate alt. Sie waren mit einem großen, weißen Transporter unterwegs. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

